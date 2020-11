Dimanche à 13 heures, l’Olympique Lyonnais reçoit le Stade de Reims en Ligue 1. Un match sans Houssem Aouar sanctionné par Juninho.

Le directeur sportif de l’OL n’a pas apprécié l’attitude du lyonnais qui a refusé de s’entraîner après le match à Angers. Ce vendredi en conférence de presse, Rudi Garcia a confirmé l’absence du milieu de terrain français suite à la décision du directeur sportif olympien.

« Je ne vais vous répondre qu’une seule fois. Il était logique de prendre des sanctions. J’en ai proposées. L’institution a décidé de l’enlever du groupe. Je respecte la décision de l’institution. Ce genre de cas doit se régler en interne. On a déjà été bizarrement dans l’oeil des polémiques avec Lopes, Cherki et Bard avec des fakes news. Il y a peut-être autre chose à dire quand on prend 13 points sur 15. Il faut être juste. Je n’ai rien vu non plus sur la semelle sur Rayan Cherki à Angers qui valait penalty et carton rouge », a lancé le technicien rhodanien.