Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match dimanche face au Stade de Reims, Rudi Garcia soutien toujours Moussa Dembélé qui vit des moments difficiles sur le terrain.

Le technicien lyonnais a précisé qu’il soutenait toujours autant son buteur qui n’a toujours pas marqué le moindre buts en championnat cette saison.

« Son premier but arrivera normalement. Moussa doit continuer à travailler. La réussite va venir quoiqu’il arrive. Moussa, c’est un joueur d’espace et contre Angers, il a pesé sur la défense adverse. Il doit continuer, cela va tourner pour lui. Je ne suis pas inquiet. Cela arrive à tous les grands buteurs. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. C’est souvent une histoire de réussite », a expliqué le coach rhodanien face à la presse. Peut-être le premier but de l’attaquant lyonnais ce dimanche…