Rudi Garcia, entraîneur de l’OL, était présent en conférence de presse avant la réception de Reims, dimanche. Le technicien a évoqué la situation d’Houssem Aouar, exclu du groupe par Juninho pour un mauvais comportement après le match d’Angers.

« Memphis a pris un coup à l’entraînement mais cela devrait aller. Aouar n’est pas disponible. Il était logique de prendre des sanctions. J’en ai proposé moi-même. L’institution a pris la décision de l’exclure du groupe pour dimanche. Ce genre de cas doit se gérer en interne. Je respecte cette décision. Je trouve que l’on a été bizarrement au coeur de polémiques comme celle d’Anthony Lopes ou celles de Rayan Cherki et Melvin Bard. Il y a eu des fake news aussi », a indiqué le coach de l’OL face à la presse. Avant de poursuivre sur Reims : « Il faudra être en capacité à manoeuvrer face à cette équipe de Reims. On sait le faire sur des attaques placées ou des attaques rapides. Tout le monde pense que l’on a déjà gagné le match mais nous on sait que ce sera compliqué. A Angers j’ai aimé l’implication de mes joueurs. Il ne faudra pas laisser Reims utiliser ses forces. »

Et de terminer sur la présence de l’OL sur le podium : « On a envie d’y rester. L’important sera d’y être pour la 38e journée. On veut continuer à gagner, 16 points sur 18, c’est mieux. Certains lâcheront des points donc on doit continuer à gagner. A force de victoire on s’installera durablement là-haut. Je suis toujours derrière mes joueurs. Tout le monde ne peut pas faire 38 matchs en étant brillant. J’ai assez d’expérience, surtout dans cette période particulière, pour savoir qu’il faut être derrière tout le monde. Pour être dans les trois, on n’y arrivera pas avec 11 joueurs, il faut compter sur tout le monde. »