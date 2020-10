Vainqueur 4 buts à 1 de l’AS Monaco hier soir en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est relancé dans la course au podium.

Après la rencontre Rudi Garcia était de passage en conférence de presse et rend hommage à ses joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de réalisme.

“On a mené quatre fois sur notre quatre tirs cadrés en première période. Avant, on était anormalement pas en réussite, maintenant on est plus que réalistes. Ça prouve qu’on avait raison de ne pas s’inquiéter, qu’on avait beaucoup d’occasions et qu’on ne marquait pas. Ça finit par arriver. Je n’oublie pas qu’Anthony (Lopes) a fait au moins deux grands arrêts en première période et nous a permis d’atteindre ce score à la pause. On aurait aimé peut-être faire une meilleure seconde période, mais on a beaucoup d’occasions et on a beaucoup mieux défendu. C’est satisfaisant. On a eu des espaces à exploiter et on l’a bien fait. Gagner 4-1 contre un concurrent direct, c’est très bien.” Explique le technicien olympien à une semaine du match face au LOSC.