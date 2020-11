Entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia revient sur la rencontre et le nul à Lille ce dimanche soir 1-1. Le coach rhodanien rend un bel hommage à sa recrue Djamel Benlamri.

Après la rencontre, Rudi Garcia était de passage en conférence de presse et en a profité pour revenir sur les premiers pas de l’ancien défenseur central d’Al Shabab. « Tactiquement, il a été bon, sinon on aurait concédé beaucoup d’occasions. Les trois rentrants sont bien rentrés. Ce n’est pas facile de rentrer dans une équipe qui joue à dix et qui doit majoritairement défendre. Moussa (Dembélé) et Bruno (Guimaraes) sont importants et habitués et ont mes félicitations. Encore plus Djamel, car ce sont ses premières minutes. Il a été top. C’est un guerrier, on l’a pris pour ça. Il nous a très bien aidé. Mention aussi à Diomandé pour sa deuxième titularisation. Les deux ont été très bons quand on a été à dix. »

Réduits à 10 pendant plus de 35 minutes après l’expulsion de Marcelo, les Lyonnais ont tenu le choc notamment grâce à la belle performance de son champion d’Afrique aux côté de Sinally Diomande et un Thiago Mendes intéressant face à son ancienne formation.