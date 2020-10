Entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia est fan de sa nouvelle recrue Lucas Paqueta.

“Il a un sens de la passe et du jeu vers l’avant qui est au-dessus de la moyenne et il ne rechigne pas aux tâches défensives, il donne tout pour le collectif, c’est vraiment appréciable pour un entraîneur d’avoir un tel joueur. On l’a vu à Strasbourg, j’ai beaucoup discuté avec Paqueta, pour savoir où il se sentait le mieux sur le terrain. Il a un état d’esprit collectif développé et une polyvalence certaine. C’est plus un joueur d’axe à mon avis”, a souligné le coach du club rhodanien devant les médias.