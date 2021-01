Lyon impressionne depuis quelques mois. Les hommes de Rudi Garcia pourraient rapidement devenir de sérieux prétendants au titre en Ligue 1. La concurrence s’annonce forte pour le PSG selon Frank Leboeuf.

“Lyon champion, je le crois. Ils ont le groupe et le talent qu’il faut. Ils ont aussi une force collective et un tempérament. Ils ont envie de travailler ensemble, ce qui n’était pas forcément le cas. Il y a une vraie constance que l’on voit. Et puis, il n’y a pas de matchs de coupe d’Europe et ça, c’est très important. Mais après, il faut faire attention à ce que l’on dit. Le premier en Espagne, c’est l’Atlético, en Premier League, Manchester United est premier avec Liverpool. En Italie, c’est l’AC Milan. On peut voir qu’il y a beaucoup de changements à cause de cette pandémie. Lyon est à sa place et fait un beau champion d’automne”, a lâché le consultant sur le plateau de TF1.