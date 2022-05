La défaite du week-end à Metz pourrait coûter cher… notamment à Peter Bosz.

La défaite de ce dimanche face à Metz (3-2) pourrait initier une vague de départ dans les rangs de l’Olympique Lyonnais. Pourtant confirmé sur le banc il y a quelques semaines par Jean-Michel Aulas, Peter Bosz serait de nouveau sur la sellette à en croire les informations de L’Equipe. Le quotidien sportif précise en revanche que le limogeage du Néerlandais devra attendre l’arrivée de nouveaux actionnaires au club, après les départs de Pathé et IDG Capital. De son côté, le chroniqueur de RMC Daniel Riolo estime aussi que les jours de Bosz à la tête de l’OL sont comptés.

« Le message de Peter Bosz n’est pas entendu. Car s’il ne comprend pas ce que font les joueurs, c’est que forcément les joueurs ne comprennent pas ce que veut Peter Bosz. De toute façon, il ne pourra réussir à Lyon que s’il a un groupe que lui choisira avec des joueurs qui vont comprendre son message. Cela va être difficile car c’est souvent arrivé à Bosz de se faire virer car sa manière de fonctionner ne marche qu’avec des jeunes qui vont être réceptifs et éduqués d’une certaine façon. Donc je ne suis pas certain qu’il reste et s’il reste, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. J’ai l’impression que cette année, il n’a jamais été entendu à Lyon. Quand tu fais les bons matchs que tu fais en début de saison, tu ne peux pas faire les matchs que tu fais aujourd’hui, ça veut dire que quelque chose s’est cassé. »