Le LOSC, actuel numéro 1 de Ligue 1 avec deux points d’avance sur le PSG, a encore un long chemin à parcourir avant d’être sacré champion de France. Le Lillois Renato Sanches a identifié le plus gros concurrent de son équipe pour cette fin de saison.

« En France, Paris reste l’adversaire le plus dangereux », a déclaré le Portugais dans un entretien accordé à l’Équipe.

« Est-ce qu’on peut remporter le championnat ? On joue pour ça. Personne ne dit le contraire. Ce serait formidable. Mais on en est encore loin. Je sens mon équipe capable d’y parvenir. Dans quelques matchs, si on est toujours dans le sprint final et à la même position, on se dira sans doute qu’on peut aller au bout. D’ici-là, on doit défendre notre première place. Ça va être difficile, on en est conscients. »