Blessée pendant l’entraînement, Dzsenifer Marozsan manquera un mois et demi de compétition.

Gros coup dur pour l’Olympique Lyonnais avec l’absence confirmée ce vendredi de la milieu de terrain Dzsenifer Marozsan pour une durée de six semaines. La joueuse a passé des examens médicaux après avoir été touchée à l’entraînement cette semaine et le club a confirmé via un communiqué, la présence d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier droit.

Leader de D1 Arkema, l’OL devra donc faire sans l’Allemande pour la réception de Bordeaux dimanche dans le cadre de la 13e journée de championnat.