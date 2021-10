Rayan Cherki espère retrouver une place dans le onze de Peter Bosz à l’OL après ses grosses performances en Bleuet.

Buteur pour ses deux derniers matchs avec l’équipe de France Espoirs contre l’Ukraine (5-0) et la Serbie (3-0), Ryan Cherki a voulu envoyer un message fort à son coach Peter Bosz. C’est en tout cas ce qu’avait annoncé le Lyonnais il y a quelques jours dans les colonnes de L’Equipe.

« Bien sûr, on sait qu’en club je n’ai pas beaucoup de temps de jeu mais ce n’est pas grave. Je suis jeune, je travaille tous les jours pour prétendre à jouer de plus en plus. Quand j’ai vu que le coach m’avait sélectionné, je me suis dit que c’était l’aboutissement de beaucoup de travail depuis le début de saison. L’équipe de France est aussi faite pour ça, venir prendre du plaisir et repartir en club encore plus frais. J’espère que ce sera le cas. Cette saison est très importante pour moi, je peux faire de grandes choses et j’espère pouvoir les faire en club. Je m’entraîne énormément. Quand on a une séance, j’en fais toujours deux, je fais beaucoup de vidéo pour voir mes axes de progression, sur le travail défensif. J’ai fait beaucoup de progrès sur le replacement, j’en suis très satisfait car je me dis que ce travail porte ses fruits. C’est très important pour réussir à haut niveau. »