En fin de contrat avec l’OL cet été, Memphis Depay pourrait finalement poursuivre sa carrière en Serie A la saison prochaine.

Longtemps annoncé comme la première recrue de Ronald Koeman au FC Barcelone lors du prochain mercato estival, Memphis Depay pourrait finalement changer de destination. Libre de tout contrat cet été, le Néerlandais devra faire une croix sur le Barça cet été en cas de départ de Ronald Koeman. Mais les prétendants sont encore nombreux à rôder autour du capitaine des Gones, dont l’AS Roma de José Mourinho.

Le club de la capitale italienne cherche des renforts pour la nouvelle équipe du technicien Portugais, qui arrivera dans quelques mois après son passage sur le banc de Tottenham. En plus de Belotti et d’autres noms sur sa liste, le directeur sportif Tiago Pinto a découvert ces dernières heures une nouvelle intéressante : l’un de ses attaquants préférés, le Néerlandais Memphis Depay, a rompu les négociations avec Barcelone, qui s’est en finalement tourné vers Sergio Agüero. L’attaquant Lyonnais a joué son dernier match en France dimanche (défaite 2-3 contre Nice), et il prendra une décision concernant son avenir dans les prochains jours.

Voici ses mots dans une interview accordée à L’Equipe : « Quand je suis arrivé ici, je n’avais que 23 ans : j’ai changé, j’ai grandi, ici je suis devenu un homme. J’ai beaucoup de souvenirs, c’est ma maison. Penser que dimanche sera mon dernier match ici me rend triste, mais ma famille et mes amis seront toujours avec moi. » Sur son avenir, il a déclaré : « Je veux montrer mes qualités dans le plus grand club possible, dans le plus grand championnat possible. Je suis prêt à faire un pas. Barcelone ? Je connais leur intérêt, mais il y a aussi d’autres clubs. »