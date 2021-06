Actuellement avec la sélection belge afin de préparer l’Euro 2020, Jason Denayer va devoir prendre une décision pour son avenir lui qui arrive en fin de contrat en 2022.

Invité de l’émission « Tant qu’il y aura des Gones », le président lyonnais Jean-Michel Aulas est revenu sur l’avenir de son défenseur central belge pour la suite. « On discute avec Jason. On était tout proche d’un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l’a un peu…Il ne faut pas s’inquiéter. On va discuter à son retour de l’Euro. » Comme l