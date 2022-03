Maxence Caqueret, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, était en conférence de presse avant la réception du Stade Rennais, dimanche à 17h05, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Face aux médias, l’international Espoirs s’est confié sur son avenir mais aussi sur son désir de porter le maillot de l’équipe de france.

Maxence Caqueret réalise une excellente saison et confirme les espoirs placés en lui. Le milieu de terrain de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Olympique Lyonnais, s’est confié sur son avenir. Il confirme des discussions entre le club et son entourage mais préfère se concentrer sur sa fin de saison.

« Mon avenir ? Mon entourage discute avec le club, je me focalise sur le terrain, ça ne me perturbe pas en général, j’essaie d’être le meilleur possible et ne pas penser à cette prolongation », a confié l’international Espoirs face aux médias.

Maxence Caqueret rêve des Bleus

Présent en conférence de presse, l’international Espoirs espère passer une nouvelle étape en devenant international tricolore dans un avenir proche: « Bien sûr que l’équipe de France me fait rêver, c’est un objectif pour moi dans ma carrière d’atteindre les A sachant que j’ai fait toutes les catégories de l’équipe de France. Pas une pression que je me mets. Si ça vient je serais le plus heureux, si ça ne vient pas je travaillerais encore. Pas un sujet qu’on aborde dans le vestiaire. »

Après la belle victoire lyonnaise, 1-0, sur la pelouse du FC Porto, en huitième de finale aller de la Ligue Europa, les gones devront confirmer contre le Stade Rennais, dimanche à 17h05, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre important dans la course à l’Europe.