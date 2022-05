L’Olympique Lyonnais va devoir se montrer très astucieux pour renforcer le secteur du latéral gauche durant le mercato estival. Les Gones doivent trouver un nouveau joueur car Emerson Palmieri va quitter le Rhône en fin de saison.

Sans surprise, le joueur prêté par les Blues de Chelsea ne sera pas Lyonnais la saison prochaine. Emerson ne va pas continuer l’aventure en France et il fera son retour en Angleterre le 30 juin prochain. Comme l’explique ‘The Guardian’, l’international italien ne restera pas en Ligue 1 et les dirigeants du club qui disposaient d’une priorité d’achat sur ce dossier n’ont pas été convaincu. Retour à Londres donc et une arrivée en Italie à la Roma ou la Juventus est aujourd’hui évoquée. Affaire à suivre…