Journaliste de « l’Equipe », Vincent Duluc doute du nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz après le match nul 1-1 face au Stade Brestois lors de la première journée de Ligue 1.

« Devant 29 000 spectateurs prêts à s’enflammer pour un rien et qui ont dû se résoudre à le faire pour trois fois rien, l’OL n’a pas montré grand-chose de la révolution qu’il souhaite impulser après la nomination de Peter Bosz. C’est la logique de l’été, mais c’est aussi la logique d’un effectif encore bancal, ou trop jeune. Par-delà le scénario du match, on a passé la fin d’après-midi, forcément, à fouiller les traces de la griffe Peter Bosz. Et globalement, on aurait dit un match de préparation, mais en moins bien sauf défensivement. » A-t-il écrit dans les colonnes de L’Equipe.