Après le gros clash entre les deux joueurs lors de la déroute de l’OL face à Rennes (1-4), Léo Dubois et Jerome Boateng ont tenté de calmer les esprits.

Le défenseur central allemand avait été le premier à communiquer sur les réseaux sociaux sur cette dispute, regrettant ce clash, sans pour autant se renier sur le fond. « Nous sommes vraiment désolés pour nos fans (…). Nous devons grandir et rester soudés en tant qu’équipe et travailler dur pour fournir les efforts nécessaires sur le terrain. Je crois en la force de cette équipe et des joueurs, mais si nous ne nous donnons pas à 100% à chaque match, il nous sera difficile d’atteindre nos objectifs dans cette Ligue 1 si forte », avait tweeté Boateng.

Léo Dubois a calmé le jeu à son tour, au micro de Canal+, en marge du rassemblement de l’équipe de France. « Il n’y a jamais eu de souci. Ce sont des petites discussions qu’on a eues sur le terrain. C’est un grand joueur, on est tous les deux intelligents et on sait que c’était important à ce moment-là, tout simplement. Et maintenant, tout se passe très bien », a affirmé le latéral lyonnais.

Affaire classée ? Jusqu’à nouvel ordre…