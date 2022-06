L’Olympique Lyonnais dit au revoir à son milieu de terrain sénégalais Pape Cheick Diop. En fin de contrat, il a signé dans le championnat grec.

Fin de parcours pour le joueur de 24 ans qui s’engage avec le club grec de l’Aris Salonique. Sous contrat avec l’OL jusqu’au 30 juin 2022, il arrive libre et va tenter de se relancer en Grèce dans un championnat de qualité mais qui reste moins compétitif que la Ligue 1 française. Prêté successivement au Celta Vigo ainsi qu’à Dijon, il aura joué seulement 25 matchs sous le maillot lyonnais en cinq ans. « J’ai appris beaucoup de choses sur l’Aris Salonique avant de décider de venir. Je viens dans l’un des meilleurs clubs du pays. J’ai fait le tour du stade et j’étais très excité, a confié l’international sénégalais. J’ai hâte de jouer devant nos supporters et je promets de tout donner à chaque match. Pour ma part, je vais contribuer à faire monter le club d’un cran au cours de la prochaine saison« , a-t-il ajouté sur le site de l’Aris.