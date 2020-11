Memphis Depay sera-t-il un joueur de Lyon l’année prochaine ? Rien n’est moins sûr. Alors que l’expiration de son contrat approche, l’OL pourrait essayer de vendre son joueur pour recevoir une contrepartie. Jean-Michel Aulas n’est pas de cet avis.

En fin de contrat en juin, l’avenir de Memphis Depay est plus que jamais incertain. Sur quasiment toutes les rumeurs de transferts vers le FC Barcelone, l’intéressé n’a jamais nié son intérêt pour la Catalogne. Mais à Lyon, on compte sur lui. Malgré un début de saison chaotique, l’équipe de Rudy Garcia est à nouveau sur un bon rythme. Sept match sans défaites, trois victoires sur les quatre dernières rencontres, et une cinquième place un peu moyenne, voilà le bilan de l’Olympique Lyonnais.

Cinq fois buteur en Ligue 1 cette année, Memphis Depay est un cadre dans son équipe. Interrogé dans l’émission Top of the Foot, Jean-Michel Aulas est certain, son joueur va rester. « Mais je pense qu’il peut apporter au club une dimension que tout le monde veut voir pour l’OL. Il faut absolument réussir la saison. On a mal démarré, mais on est en capacité d’aller plus haut, donc il va rester. »