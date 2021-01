Memphis Depay au Barça, pour le moment, le dossier n’avance pas du tout.

En fin de contrat en juin prochain Memphis Depay souhaite rejoindre le FC Barcelone lors du mercato de janvier. Pour le moment, le club catalan ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour répondre aux demandes du joueur et de l’Olympique Lyonnais. De plus, les élections à la présidence du club bloquent l’opération. Le Barça doit obligatoirement vendre un joueur pour s’offrir Depay. Un dossier complètement au point mort et le joueur commence à s’impatienter au sujet de son avenir.