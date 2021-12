Contraient de sortir sur blessure hier soir lors du match face aux Girondins de Bordeaux, Jason Denayer a laissé sa place juste avant la mi-temps à Damien Da Silva.

Evacué avec l’aide des médecins du club, l’international belge semblait réellement souffrir et cette blessure pourrait s’avérer assez grave pour la suite de la saison. « Je ne sais pas ce qu’il a, mais il a crié, ce n’est jamais bon, » a déclaré Peter Bosz en conférence de presse. Et selon Prime Vidéo, le staff rhodanien craint une fracture du péroné pour le Belge, qui s’est mal réceptionné. Les examens passés cette nuit détermineront la nature exacte de la blessure. Il devrait logiquement ne plus jouer dans cette année 2021 en attendant de connaître les résultats définitifs concernant l’évaluation de cette blessure…