Moussa Dembélé traverse une période très compliqué avec l’Olympique Lyonnais. Il a même perdu sa place de titulaire, de quoi faire ressurgir les rumeurs de départ. West Ham serait sur le coup.

10 matchs, 0 but. C’est la triste ligne statistique de Moussa Dembélé depuis le début de saison de Ligue 1. Depuis son doublé face à City l’année dernière, il n’a plus retrouvé les chemins des filets. Des difficultés devant le but claires qui l’ont fait perdre sa place de titulaire à l’OL.

Une grosse traversée du désert qui semble ne pas refroidir ses prétendants. Selon France Football, West Ham serait conquis. Et le club de Londres pourrait ainsi aligner une doublette d’attaque française, Moussa Dembélé Sébastien Haller. Le club anglais pourrait même tenter le coup dès janvier.