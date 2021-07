Un temps annoncé au FC Barcelone, Moussa Dembélé va-t-il finalement finir par rester à l’Olympique Lyonnais ? Le joueur, prêté à l’Atletico Madrid la saison passée, ne semble pas du tout vouloir partir.

Je n’ai jamais dit que je voulais partir. Je m’entends bien avec le coach et mes coéquipiers, ça n’a pas changé depuis mon premier jour à l’OL. J’espère que ça continuera comme ça. Sur les rumeurs de départ ? C’était faux. Je l’ai dit, c’est bon et on passe à autre chose », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Moussa Dembélé est sous contrat avec le club lyonnais jusqu’en 2024.