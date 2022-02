L’histoire d’amour semble déjà loin entre les supporters de l’OL et le revenant Tanguy Ndombele.

De retour à l’Olympique Lyonnais après un passage mouvementé dans les rangs de Tottenham, Tanguy Ndombele fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Et pas forcément en bien puisque de nombreux supporters du club lui reprochent déjà des premiers mots très individualistes, alors que le club est actuellement embourbé à la 11e place de Ligue 1.

« Avant tout je viens ici pour me relancer personnellement », a prévenu Tanguy Ndombele au micro du site officiel de l’Olympique Lyonnais. « C’était très compliqué lors de ces six premiers mois. Après j’ai toujours confiance en moi. Il me reste quelques mois pour prouver que je suis encore là. Je pense que c’était le bon moment pour revenir à Lyon. Je suis là, je ne me sens pas perdu, cela me rappelle de bons souvenirs. Avant mes deux années à Lyon, je suis arrivé et je n’étais pas connu. J’ai réussi à faire de bonnes saisons qui se sont très bien passées. J’ai réussi à bien partir, je suis revenu et je vais essayer de faire aussi bien. Ça s’est fait vite, on n’a pas perdu de temps. Cela m’a fait plaisir, je connais bien la maison. Cela s’est fait en trois jours. On n’a pas eu besoin de trop réfléchir avant de tomber d’accord. »