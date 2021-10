Déçu du résultat final, l’entraîneur de l’OL n’a pas commenté les décisions fortes de l’arbitre de la rencontre.

De passage en conférence de presse hier soir après le match nul dans le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais (1-1), Peter Bosz n’a pas caché sa déception. Frustré par l’égalisation des Verts dans le temps additionnel, le Néerlandais estime que ses hommes auraient dû creuser l’écart en première période. Contrairement à son défenseur Jérôme Boateng, le coach des Gones n’a pas fusillé l’arbitrage.

« Je suis très déçu. On a perdu deux points. On a très bien joué en première période, mais il fallait marquer plus de buts. La seconde a été plus compliquée. On peut mieux faire. Malheureusement, on a perdu deux points. Mon équipe a été aussi agressive. On a eu de grosses occasions avant la pause, il fallait marquer. Ils ont eu quelques belles occasions aussi. On n’aurait pas parlé du carton rouge si on avait fait la différence avant. »