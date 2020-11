Latéral droit de l’Olympique lyonnais, Mattia De Sciglio (28 ans) juge le niveau de la Ligue 1 qu’il commence petit à petit à découvrir.

« Je le connaissais, je suivait la Ligue 1 de temps en temps, mais en faisant parti de ce championnat, je vois que c’est un championnat plus intense que prévu. Il y a eu de l’amélioration en terme d’intensité et de physique mais rapport au championnat italien, c’est un peu moins tactique mais ça joue plus vite qu’en Italie. C’est plus amusant en France et je prends du plaisir à jouer dans ce pays. » A-t-il annoncé en conférence de presse.