Cantonné au banc de touche de l’OL depuis le début de la saison, l’ancien Rennais ne désespère pas et attend patiemment sa chance.

Arrivé libre du Stade Rennais cet été, Damien Da Silva peine à trouver du temps de jeu cette saison sous les ordres de Peter Bosz. De passage en conférence de presse ce mercredi, alors que l’Olympique Lyonnais accueillera le Sparta Prague demain soir (18h45) en Ligue Europa, le défenseur de 33 ans s’est confié sur son état d’esprit.

« C’est vrai que je n’ai pas l’habitude de cette situation. Je préfère jouer et enchaîner, il y a un peu de frustration. Mais je travaille la semaine pour gagner ma place. J’étais au courant pour la concurrence à l’OL. Je ne suis pas résigné. Je ne vais pas lâcher et travailler dur. Si j’ai la chance de jouer, je ne vais pas me poser des questions. Je vais tout donner pour l’équipe. J’espère avoir du temps de jeu, c’est au coach de choisir. Mais je reste très heureux d’être à Lyon. J’ai senti une grande expérience européenne dans ce club. Je sens qu’il y a un vécu par rapport à la coupe d’Europe. Je vois que tout le monde connaît cette compétition, qu’il y a une certaine habitude. On apprend toujours lorsqu’on affronte les meilleures équipes européennes. C’est différent que le championnat. On a le groupe pour aller loin, nous sommes ambitieux. »