Privé de temps de jeu depuis son arrivée à l’OL, Damien Da Silva commence à regretter le Stade Rennais.

Arrivé à l’Olympique Lyonnais cet été, Damien Da Silva commence à regretter son départ de Rennes. Relégué sur le banc de touche par Peter Bosz depuis le début de la saison, l’ancien capitaine des Rouges et Noirs se retrouve bien loin dans la hiérarchie derrière Jason Denayer, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé et même Castello Lukeba. De quoi faire cogiter le défenseur de 33 ans, qui a partagé ses doutes dans les colonnes de Ouest-France.

« J’avais l’habitude de jouer régulièrement partout où je suis passé. Moins jouer change un peu les choses. J’essaie, en discutant avec certains joueurs, en partici­pant aux conversations, d’appor­ter ma pierre. Remplaçant ? Je ne m’y fais pas du tout. Ce n’est pas une situation qui me plaît. Je me bats au quotidien pour avoir du temps de jeu. Je savais très bien qu’en venant à l’OL, il y aurait plus de concur­rence, c’est normal. »