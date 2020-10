Aujourd’hui entraîneur des gardiens du côté du Dijon FCO, Grégory Coupet n’est pas tendre avec Rudi Garcia.

Ancien membre de l’OL, il taille le coach des lyonnais et revient sur son départ à cause de Garcia durant l’intersaison.

“Je savais que je ne recevrais rien, mais personne n’a été capable de me dire la vérité en face. Ce n’était pas compliqué, pourtant. J’aurais aimé aussi que le président Aulas soit inquiet de ma situation et me demande ce qui se passe. Mais je n’ai pas eu d’appel. Pas plus après, d’ailleurs. La relation n’était pas hyper fluide avec Rudi. J’avais mal vécu l’éviction de son prédécesseur Sylvinho, que j’adorais. Il était rigoureux mais, en arrivant, il a cherché à s’adapter à nous. Rudi, lui, a cherché d’entrée à s’imposer sans dialoguer.”