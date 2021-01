Ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais défie le RC Lens sur la pelouse du Groupama Stadium pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Un match avec près de quatre absents côté lyonnais.

Pour cette rencontre piège, les Gones devront faire sans Marcelo suspendu, Moussa Dembélé toujours blessé à la main, Bruno Guimarães et enfin Karl Toko-Ekambi pour cause de covid-19. Rudi Garcia pourra en revanche compter sur Tino Kadewere, Memphis Depay ou encore Thiago Mendes qui sont actuellement en grande forme. Rudi Garcia a convoqué un groupe de 20 joueurs dont les jeunes talents Florent Da Silva, Malo Gusto et Yaya Soumaré.