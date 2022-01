À deux jours du choc contre le leader parisien, l’entraîneur de l’OL Peter Bosz s’est exprimé par rapport à la venue du PSG au Groupama Stadium.

Tout d’abord, Peter Bosz est très déçu de jouer devant seulement 5000 personnes, alors que le stade aurait dû être plein à craquer. L’OL aura donc moins cet avantage de jouer à domicile pour faire face au premier de Ligue 1. Malgré tout, lors du match aller au Parc des Princes, l’entraîneur souligne que son équipe « avait très bien joué là-bas » , qu’il avait vu « son équipe se battre, ne pas avoir peur et presser haut quand c’était possible ». L’OL s’était incliné 2-1, après avoir mené au score et en encaissant un but dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Le coach néerlandais a également été interrogé par rapport au cas Kylian Mbappé, qui brille actuellement. Pour le limiter dans le jeu, Bosz rétorque : « Avant le match aller, vous m’aviez demandé comment jouer contre Messi… Là, c’est pareil : on va jouer en équipe contre le PSG. » L’OL parviendra-t-il alors à venir à bout de l’ogre parisien au Groupama Stadium ? Réponse dimanche soir, avec un coup d’envoi à 20h45.