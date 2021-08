Ce dimanche l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec par le Clermont foot à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Un résultat magnifique pour le coach auvergnat.

« C’est la beauté de notre sport. Lyon a le match en main et l’OL a eu grosse occasion pour mener 4-2 et Arthur (Desmas) a fait la différence. Nous avons eu le mérite de toujours y croire. Nous étions toujours en course malgré la domination de Lyon. Il fallait marquer pour évidemment les mettre en difficulté mentalement. C’est toujours comme ça. C’est humain. Il y a des choses psychologiquement que l’on ne maîtrise pas en tant qu’entraîneur. À la mi-temps, je n’étais pas très content de notre manière d’être car nous ne défendions pas tous ensemble. On se faisait transpercer même si en face il y a de la qualité. On ne peut pas se permettre ça en Ligue 1. C’est une bonne leçon. On apprend contre des équipes comme ça. Après la mi-temps, c’était plus rigoureux en jouant ensemble. Logiquement nous étions mieux dans le jeu« , a déclaré Pascal Gastien.