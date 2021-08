Rencontre de la troisième journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le promu Clermont, à suivre dès 13h sur Amazon Prime Vidéo et sur Sport.fr en minute par minute.

Côté OL, Peter Bosz est privé de Cornet et Slimani, suspendus, Reine-Adélaïde, blessé, et Marcelo, écarté. La recrue Emerson pourrait être titularisée. Côté Clermont, Pascal Gastien doit composé sans Billong, Magnin, Phojo et Jaby.

Lyon : Lopes – Dubois (c), Da Silva, Lukeba, Emerson – Caqueret, Guimaraes, Paqueta – Toko Ekambi, Dembelé, Aouar.

Clermont : Desmas – Zedadka, Hountondji, Ogier (c), Mendy – Gastien, Abdul Samed – Dossou, Berthomier, Allevinah – Bayo.