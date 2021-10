Clément Grenier de retour à l’OL ? Si ce n’était qu’une simple rumeur il y a encore quelques jours, c’est aujourd’hui une vraie information.

Sans club depuis son départ du Stade Rennais, le footballeur de 30 ans va s’entraîner avec la réserve des Gones et il s’exprime à ce sujet : « Je tiens à remercier le président Jean-Michel Aulas de me permettre de m’entraîner collectivement afin de trouver un nouveau challenge. Merci Juninho, Gueida et l’ensemble du staff pour votre confiance. Et un grand Merci à l’ensemble du club OL pour votre accueil et vos messages… » a écrit l’ancien joueur de Guingamp sur son compte Twitter.