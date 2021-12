Successeur de Juninho dans un rôle de conseiller technique et directeur de la formation, Bruno Cheyrou va proposer des joueurs à Peter Bosz.

Avec le départ anticipé de Juninho, l’Olympique Lyonnais a dû trouver en catastrophe un successeur au Brésilien. Il s’agira finalement de Bruno Cheyrou, promu au poste de conseiller technique et directeur de la formation. Dans un entretien accordé au Progrès ce jeudi, il a donné plus de détails au sujet de son nouveau rôle.

« Je n’avais pas disparu comme j’ai pu le lire à certains moments. J’étais juste sorti de la cellule des masculins, entièrement dévolue à Juninho. J’ai souffert sur le fait que ce n’était pas forcément ce qui était prévu au départ. J’aime bien quand les choses sont claires, et à un moment donné j’ai été embêté. Mais j’ai rebondi parce que je me suis senti utile pour le club. Je donnerai tout pour que mon apport puisse bénéficier à l’équipe. Je n’ai pas envie d’être dans un rôle d’emploi fictif. Il y a une urgence à préparer la deuxième partie de saison du mieux possible. Nous allons être une force de proposition, mais pas pour dire : il faut prendre untel ou untel. Si le club reçoit une offre mirobolante imprévue pour un de nos joueurs en janvier, il faut qu’on puisse présenter une liste de joueurs susceptibles de le remplacer », a détaillé l’ancien directeur sportif du PSG féminin.