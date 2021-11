Après l’humiliation reçue contre Rennes (1-4), il y a quelques semaines maintenant, Jérome Boateng aurait remis en place Rayan Cherki dans le vestiaire.

Tout le monde se souvient lorsque Jerome Boateng a engueulé Léo Dubois pendant la rencontre face au Stade Rennais. Et bien le défenseur allemand ne serait pas arrêté là. Selon les informations de l’Equipe, le joueur de 33 ans aurait eu une explication avec la jeune pépite de ‘Olympique Lyonnais, Rayan Cherki. A la 88ème minute, le milieu de terrain des Gones tente un petit pont dans sa moitié de terrain et perd le ballon. L’ancien joueur du Bayern Munich lui aurait reproché cette perte de balle et n’aurait pas apprécié la réponse de l’international espoir français à sa remarque : « Pour qui tu te prends ? Tu as 18 ans, tu n’as rien fait ! Tu dois me respecter ! » aurait-il lancé après la rencontre dans le vestiaire. L’histoire n’est pas allé plus loin puisque les deux joueurs ont été séparés par leurs coéquipiers qui ont senti que la tension montait.