Nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, Djamel Benlamri (30 ans) revient sur cette arrivée.

L’international algérien a livré une interview pour “BeIn Sports” et annonce qu’un autre club de Ligue 1 l’avait approché. “Mon agent m’avait parlé d’une offre de Strasbourg mais j’ai répondu que mon choix était Lyon et que je voulais absolument jouer avec l’OL. J’ai choisi ce club pour son esprit sportif et aussi par rapport à l’EN (sélection nationale), il y a une Coupe du Monde qui se profile et on doit tous être au meilleur niveau possible”, a-t-il révélé.

Rappelons que le champion d’Afrique en titre à signer à Lyon un contrat d’un an assorti d’une année en option. Pour le moment, il n’a pas encore joué avec les Gones.