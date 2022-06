Véritable échec à Lyon, Shaqiri est désormais le joueur le mieux payé de toute la Majo League Soccer.

Xherdan Shaqiri est bien la nouvelle superstar du championnat nord-américain. Arrivé chez les Chicago Fire cet hiver, après un passage très compliqué par l’Olympique Lyonnais, le Suisse est aujourd’hui le joueur le mieux payé de la MLS selon les chiffres dévoilés par l’association des joueurs de MLS.

Payé 4 millions d’euros par an du côté de l’OL, l’attaquant de 30 ans touche désormais la coquette somme de 7,73 millions d’euros par an à Chicago. Il devance deux anciennes stars du football européen : Chicharito Hernandez (5,7 M€ au LA Galaxy) et Gonzalo Higuain (5,5 M€ à l’Inter Miami).