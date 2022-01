Nicolas Puydebois est assez critique et même inquiet concernant la suite de la saison de Lucas Paquetá à l’OL.

« On avait évoqué l’époque où il était rentré du Brésil en moins de 48 heures. Il avait quasiment fait la différence quand il était rentré. Mais on se demandait s’il pouvait durer physiquement à un niveau aussi important. Mais le corps humain doit être géré. Il doit être mis au repos de temps en temps pour pouvoir être performant sur une saison Il continue ses efforts, mais il est moins lucide. Là, il va repartir en sélection. Tous ces déplacements fatiguent l’esprit. Peut-être que le départ de Juninho a fatigué son esprit également… Je pense qu’il y a un peu de tout chez lui. Aussi bien de la fatigue et de la lassitude physique que peut-être des questions qui posent sur son avenir et sur l’OL par rapport au contexte actuel. C’est un joueur d’instinct et imprévisible normalement et qui joue sur de la fraicheur et du dynamisme. Il continue ses efforts, mais il est moins lucide. Peut-être qu’il y a quelque chose qui le tracasse. » A-t-il déclaré sur le plateau « d’Olympique et Lyonnais. »