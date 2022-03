Sauf miracle en fin de saison, Peter Bosz devrait quitter l’OL par la petite porte cet été.

Souvent critiqué mais toujours soutenu par son président Jean-Michel Aulas, Peter Bosz pourrait bien vivre ses derniers matchs sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Avec 42 points en 29 matchs, 10 nuls et 8 défaites, et moins d’1,5 point par match, le Néerlandais affiche un bilan désastreux à la tête des Gones. Invité du dernier podcast de RMC, le journaliste Edward Jay a d’ailleurs vendu la mèche : Peter Bosz ne sera plus entraîneur de l’OL la saison prochaine si le club n’atteint pas l’Europe.

« Peter Bosz a toujours une cote auprès des supporters car ce sont toujours les joueurs qui sont mis à mal : Dembélé, Aouar… Lyon se procure beaucoup d’actions donc en général il y a du jeu mais ce n’est pas Peter Bosz devant le but quand Dembélé rate le cadre sur le centre de Gusto face à Reims par exemple, pareil sur l’action d’Aouar. Le coach garde une cote mais il y a déjà un sentiment d’inachevé car sauf si l’OL gagne l’Europa League, l’OL ne sera pas européen. Je sens du côté des supporters que l’on s’est résigné. Fatalement, un entraîneur est un homme de résultat comme on le dit à Lyon. Il n’y a pas de résultat donc Peter Bosz ne sera pas là l’année prochaine. C’est ce que disent les supporters mais ils ont un goût d’inachevé car Peter Bosz n’aura pas eu l’effectif qui va avec son jeu, on s’est fait à l’idée que Lyon n’ira pas en coupe d’Europe et que Peter Bosz ne sera plus là l’année prochaine. »