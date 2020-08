Sans Coupe d’Europe cette saison à Lyon, Rolland Courbis, consultant RMC, voit l’OL terminer deuxième du championnat juste derrière le PSG. La saison n’a pas encore commencé pour l’ensemble des clubs mais l’ancien entraîneur de l’OL est déjà affirmatif sur le classement final.

“Sauf surprise, les deux premières places de L1 seront pour le PSG et l’OL cette saison. Lyon, même en perdant Aouar, ils le remplaceront par un bon joueur. Même en perdant Dembélé, il y a déjà Kadewere. Si Depay part, ça voudra dire que Lyon aura fait un bon transfert. Donc il sera remplacé aussi. Lyon aura un effectif performant. Avec une plus grande adaptation de Guimaraes, qui va évoluer. Ça fait un effectif en qualité et en quantité. Pour jouer un match par semaine et être tranquille devant la TV le mardi, mercredi et jeudi, ça suffit. C’est sûr que l’OL aurait préféré jouer la Ligue des Champions, mais ça augmente les chances de terminer dans les trois premiers plutôt que d’être 5e et de jouer l’Europa League. Ça vaut le coup. Une saison, ça passe vite. Lyon peut se frotter les mains, car ils joueront la Champions League la saison prochaine”, a indiqué Rolland Courbis sur l’antenne de RMC.