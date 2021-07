Alex De Castro, journaliste « RMC » s’est exprimé sur la pré-saison de l’Olympique Lyonnais et émet tout de même pas mal de doutes.

Lyon n’a pour l’instant pas été très actif sur le mercato, ils ont juste changé d’entraîneur. Mais j’ai du mal à croire qu’un équipe avec un aussi faible niveau technique et notamment devant, ne va pas connaître une petite révolution, je pense que ça va pas mal bouger d’ici la fin du mercato (…) D’un point de vue de spectateur la venue de Peter Bosz à Lyon ça m’intéresse, car il a des idées de jeu qui sont très fortes et on devrait avoir des matchs très sympathiques. Maintenant, je trouve que cet effectif n’est pas taillé pour les ambitions offensives de Bosz. Il y a un gros déficit technique surtout après le départ de Memphis Depay. » S’exprime-t-il sur le podcast « Hors jeu capital. »

Avant de poursuivre : « Je vais attendre la fin du mercato lyonnais pour voir à quoi on peut s’attendre, mais les joueurs qui sont là actuellement ne permettent pas à Peter Bosz de développer son jeu. Si j’étais supporter lyonnais, je serai à la fois excité, mais aussi inquiet car cet entraîneur n’est pas réputé pour ses résultats. Pour moi le résultat prime, et surtout quand on est l’Olympique Lyonnais et qu’on n’a plus rien gagné depuis une décennie. Lyon est censé redevenir un cador et un prétendant au titre, pas seulement au podium. »