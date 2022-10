Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais Castello Lukeba a rendu un bel hommage à son entraîneur Laurent Blanc ce vendredi midi lors de son passage devant les médias.

« Son arrivée ne modifie pas mon approche. C’est un entraîneur qui me donne des conseils sur mon placement, sur des passes à trouver. Il me guide sur le terrain lors de chaque entraînement et de chaque match« , a déclaré le joueur de 19 ans. Laurent Blanc appréciera et ce dernier compte sur son jeune défenseur central pour redresser la barre et permettre à l’équipe de revenir proche des places européennes.