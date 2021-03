Sur RMC Sport, le milieu de terrain lyonnais, Maxence Caqueret, a évoqué le titre de champion de Ligue 1 pour l’Olympique Lyonnais.

« On sait que tout est possible. Le titre est un objectif, il ne faut pas se cacher. Il nous reste dix matchs, les dix matchs seront des finales. On a le titre à portée », a-t-il indiqué. Avant de poursuivre : « On sait que ça va être difficile, il y a quatre très bonnes équipes qui ne vont rien lâcher. Si une équipe perd, elle sait que c’est directement plus compliqué pour elle. » Et de terminer sur les supporters : « Cette équipe, c’est juste magnifique de se rappeler ce qu’elle a pu faire auparavant. Si on peut remporter ce trophée, ce serait exceptionnel pour le club et les supporters. »