Aucune « tension » à signaler à en croire les récentes déclarations de Maxence Caqueret.

En plus de remotiver les troupes après la lourde défaite face au Stade Rennais ce week-end (4-1), Peter Bosz doit gérer quelques tensions naissantes au sein de son effectif. Si la brouille entre Jérôme Boateng et Léo Dubois a fait le tour des réseaux sociaux, la dispute entre Houssem Aouar et Lucas Paqueta avant de tirer le penalty de l’honneur en fin de match fait toujours débat. Interrogé par le quotidien L’Equipe ce mardi, leur coéquipier Maxence Caqueret (21 ans, 13 matchs en L1 cette saison) a minimisé l’importance de cet incident.

« Si cette histoire marque une fracture entre les Français et les Brésiliens ? Non, il n’y a pas de fracture. Étrangers ou Français, on est sur le même bateau, même s’il y a plus d’affinités avec certains. Les Brésiliens sont plus souvent ensemble et nous, les jeunes, aussi. Mais il n’y a pas de cassure ou de clans. C’est un groupe qui vit plutôt bien par rapport à certaines autres années. Si Paqueta a la grosse tête ? Non, non. C’est quelqu’un qui joue pour le collectif. Après, sur l’action du penalty, c’est sûr qu’il aurait pu faire autrement car Houssem était désigné. Mais c’est un gagnant et il voulait faire au mieux. »