Ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui dans le staff de l’entraîneur Peter Bosz, Claudio Caçapa est revenu sur l’apport de Jérôme Boateng depuis son arrivée en Ligue 1.

« Pour moi, il n’est pas encore tout à fait à son meilleur niveau. C’est le premier match qu’il finit et ce qui est intéressant, c’est qu’il n’était pas ‘carbo’ à la fin, il en avait encore dans les jambes et dans la tête. Par son nom et par ses attitudes, il nous apportait déjà énormément depuis son arrivée car il est exemplaire, toujours le premier arrivé et le dernier parti à l’entraînement. Et puis il parle beaucoup avec les autres joueurs sur le terrain, il amène de la tranquillité », a apprécié le Brésilien, entraîneur adjoint de l’OL dans les colonnes du quotidien « L’Equipe. »