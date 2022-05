Face aux médias, Claudio Caçapa a fait l’éloge de Peter Bosz qui mérite selon lui une seconde chance pour redresser l’OL.

De passage en conférence de presse ce jeudi à la place de Peter Bosz – qui a subi une petite intervention chirurgicale – l’entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais Claudio Caçapa a évoqué le dernier match de la saison, samedi (21h) à Clermont. « On veut prendre la septième place. Sincèrement, je ne l’aurais pas imaginé. Je suis triste pour cette saison. Mais il faut prendre conscience de la saison qu’on vient de faire. À nous tous, au club, de changer tout ça, de faire le maximum pour changer notre avenir. »

Le Brésilien en a également profité pour adresser un message à ses dirigeants concernant l’avenir de Peter Bosz. « J’ai envie qu’il reste. C’est quelqu’un de bien, qui parle football, avec qui j’aime beaucoup travailler. Il te donne de la place, il t’écoute, et je pense que Peter a beaucoup de choses à faire dans notre club. Maintenant, il connaît la maison. Il faut lui laisser la chance de continuer et de changer les choses. On en aura besoin. »