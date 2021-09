Bruno Guimaraes a encensé son coach hier soir après la victoire face au RC Strasbourg.

Auteur d’une grosse performance hier soir lors de la victoire de Lyon face à Strasbourg (3-1), Bruno Guimaraes a loué les qualités de son nouvel entraîneur face aux médias. Le Brésilien a confié en zone mixte voir une amélioration dans le jeu de son équipe et prendre du plaisir à évoluer sous les ordres de Peter Bosz.

« De match en match on s’améliore. Ça va se mettre en place petit à petit. C’était mon 50e match avec Lyon, c’était magique. Il y a 48 heures j’étais dans un avion pour venir jouer. La vérité, je suis mort. Je suis très fatigué mais très heureux. C’est vrai que j’ai fait un bon match. Je me sens très bien avec ce nouveau coach, je me sens comme chez moi », a confié le Brésilien après la rencontre.