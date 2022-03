Cet hiver, après deux saisons à l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes a quitté le championnat de france pour rejoindre Newcastle contre un chèque de 50 millions d’euros. Dans une interview accordée à Sky Sports, le brésilien explique avoir réalisé son rêve d’évoluer en Premier League.

« J’ai parlé à d’autres clubs. Mais la seule offre concrète est venue de Newcastle et je voulais vraiment venir ici. J’ai toujours voulu jouer en Premier League et en plus c’était le début d’un nouveau projet sportif pour le club », a expliqué l’ancien Gone.

En milieu de semaine lors de la victoire, 2-1, des Magpies contre Southampton, Bruno Guimaraes a inscrit son premier but dans le championnat anglais après un début d’aventure compliqué.