Memphis Depay partit pour la Catalogne et le FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais est toujours en quête d’un buteur cet été. Les Gones pourraient miser sur un ancien de la maison Alassane Pléa.

Nouvel entraîneur du club lyonnais cette saison Peter Bosz souhaite pouvoir trouver un successeur à Memphis qui a rejoint librement le FC Barcelone au cours de l’intersaison. Décidé à se renforcer dans ce secteur de jeu, le coach néerlandais pense à l’ancien attaquant de l’OGC Nice Alassane Pléa. Auteur de 37 buts sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, l’attaquant de 28 ans a passé un cap et connaît de ce fait très bien l’OL car il y a évolué lorsqu’il était en formation. D’après les informations de L’Equipe, Peter Bosz apprécierait tout particulièrement son profil et ce dernier pourrait quitter la Bundesliga contre environ 20 millions d’euros cet été. Mönchengladbach se servirait de cette somme pour boucler les arrivées de Romain Faivre et de Faitout Maouassa, deux pensionnaires du championnat de France. Affaire à suivre…